¹âÌÚÈþÈÁ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡Ö¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ù¤è¤ê¤â¡Ø¤Þ¤¿¼è¤Ã¤¿¡Ù¡×¾®³Ø¹»»þÂå¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ë´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä
¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¡¦ÃæÀî·´¤ÎËëÊÌÄ®É´Ç¯µÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î»î¹ç¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë±þ±ç¤·¡¢¹âÌÚ»ÐËå¤¬¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¾®ÅÄ¿·µª´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹âÌÚ¤¬¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»¥Æâ£Æ£Ã¡Ê¸½£Ó£ð£ï¡½£Ò£ÅËëÊÌ»¥Æâ£Ó£Ã¡Ë¤Î´ÆÆÄ¡Ê¸½ºß¤ÏÂåÉ½¡Ë¡£¸ÞÎØ½Ð¾ìÁª¼ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤Î·ãÁö¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¡Ë´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£ìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ù¤è¤ê¤â¡Ø¤Þ¤¿¼è¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¹¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£Ä®Ì±¤Î´¶³Ð¤âËãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¹âÌÚ¤ò¡Ö°Õ³°¤Ë´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ò¡×¤È²óÁÛ¡£»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹ËüÇ½¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈþÈÁ¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤È¤«ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°Â¦¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡£´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¼çÅª¤ËÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤â¹â¤¯¡Ö¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¤ò¥³¡¼¥Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¡Ø¼¡¤Îµ»¡ª¡Ù¤Ã¤Æ²ÝÂê¤òµá¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡£¹â¤¤ÄÉµá¿´¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê°ìÌÌ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Þ¤ÇÃË»Ò¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç£Æ£×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÃÏ¶èÂç²ñ·è¾¡¤Ç·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë£²¤Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚ¤Ï£±£¸Æü¤Ë½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¡¢£²£±Æü¤Ë¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤Ç¤¹¤·¡¢Ä®¤Î¿Í¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ë¥á¥À¥ë¤è¤ê¤âËÜ¿Í¤¬µá¤á¤ë¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë³ê¤ê¤ò¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾®ÅÄ´ÆÆÄ¡£±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤«¤éºÇ¹â¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹âß·¡¡¹§²ð¡Ë
¡¡¡»¡ÄËëÊÌÄ®¤Ë¤¢¤ë¹âÌÚ¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤¹¤·Å¹¡ÖÃÝÍÕ¼÷»Ê¡×¤Î¿ù»³ÀãÃË¤µ¤ó¡Ê£¸£°¡Ë¡¢Èþ±É»Ò¤µ¤ó¡Ê£·£¶¡ËÉ×ºÊ¤â½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÀãÃË¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç´ÑÀï¡£¡Ö²ñ¾ì¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£Èþ±É»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤¹¤·¤Î¥Í¥¿¤Ï²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¹âÌÚ¤À¤¬¡¢³¤³°±óÀ¬¤«¤éµ¢¤ë¤È¡¢É¬¤ºÇ¼Æ¦´¬¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èþ±É»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¡ÊÅ¹¤Ë¡ËÍè¤¿¤é¡¢Ç¼Æ¦´¬¤¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£