Hey! Say! JUMP¡¢36ºîÏ¢Â³¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¡¡ÎòÂå2°Ì¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¥·¥ó¥°¥ëÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×¹¹¿·¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Hey! Say! JUMP¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤¬¡¢2·î17ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Á°ºî¡Öencore¡×¤Î½é½µÇä¾å¡Ê2025Ç¯6·î9ÆüÉÕ¡§½é½µÇä¾å20.5ËüËç¡Ë¤ò¾å²ó¤ë½é½µ22.5ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2007Ç¯11·î26ÆüÉÕ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ú¢¨1¡Û¡ØUltra Music Power¡Ù¤«¤é36ºîÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»36ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎHey! Say! JUMP
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ê1st¡Ë¤«¤é¤Î¥·¥ó¥°¥ëÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×¡Ú¢¨1¡Û¡Ú¢¨2¡Û¤ò36ºî¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë1°Ì³ÍÆÀÏ¢Â³Ç¯¿ô¡×µÏ¿¡Ú¢¨3¡Û¤â2010Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î17Ç¯Ï¢Â³¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ËÌîÈø·Å¤ÈÇÐÍ¥¡¦¾¾ËÜÊæ¹á¤ÎW¼ç±é¤Ç¸½ºß¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¼çÂê²Î¡£Ã¯¤â¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÎø¤¬»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÊÒÁÛ¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯2·î23ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î9Æü¡Á15Æü¡Ë¡ä
