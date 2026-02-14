Snow Man向井康二、頭から離れないメンバーは「全員」 “リアルなゴルフ愛”見せるPUMA GOLF新ムービー公開
9人組グループ・Snow Manの向井康二がブランドアンバサダーを務めるCOBRA PUMA GOLFから、PUMA GOLFのSS26シーズンキャンペーン「Dear Golf（ディア ゴルフ）」のキャンペーンビジュアルおよびムービーが17日、公開された。「Dear Golf」というキャンペーンテーマのもと、ゴルフ場でプレーしている瞬間だけでなく、日常生活の中でもふとゴルフのことを考える向井の“リアルなゴルフ愛”にフォーカスしている。
ムービーでは、自宅で新作のウェアやシューズを身にまとい、真剣な表情でパター練習に打ち込む姿や、ソファに座って新作ゴルフシューズ「SHADOWCAT 2.0」を手に取り、うれしそうに眺める様子、さらにはキッチンでフライパンを手に取り、思わずスイングチェックをしてしまうシーンなど、ゴルフを想う気持ちが自然と行動に表れる瞬間を切り取っている。
また、ゴルフウェアの着こなしを確認するようにポージングを決めたり、くるりと回ってチェックしたりと、ファッションショーのように楽しみながらスタイルを確かめる姿も印象的に描かれている。ゴルフへの愛情が伝わる映像を通して、PUMA GOLFならではの世界観を表現している。
今回の撮影について、向井は「以前はスチール撮影のみの経験もありましたが、今回は動画撮影ということで、よりゴルフの楽しさが伝わればいいなと思いながら撮影に臨みました。パターを下から捉えるアングルがあったり、『真面目な表情でお願いします』と言われても、ゴルフのことを考えるとつい口元が緩んでしまいました。ワクワクしながら撮影できたのが印象に残っています」とコメント。
また、ゴルフウェア選びのこだわりについては、「動きやすさはもちろんですが、おしゃれも楽しみたいし、人と被りたくないという気持ちもあります。友達同士でウェアを見せ合う時間も楽しいので、自然と気合いが入りますね。プーマのウェアは、そうした自分のこだわりをしっかり満たしてくれる存在です」と語った。
キャンペーンムービー内で登場する、「あなたのことが片時も頭から離れません」という印象的なセリフにちなみ、「頭から離れないSnow Man のメンバーはいますか？」という質問に対しては、「頭から離れないメンバーを選ぶのは難しいですね。基本的には全員です。その時々のシチュエーションによって思い浮かぶメンバーが変わります。例えば、サウナに行こうと考えたときには渡辺翔太さんが思い浮かびますし、ご飯や飲みに行きたいと思ったときには宮舘涼太さんが空いているかな、と考えたりします。また、目黒蓮さんは2026年に海外作品に挑戦すると聞いているので、『寂しくなったら連絡して』と話しています。目黒さんはゴルフにもすっかりハマっていて、なかなかスケジュールが合わないですが、また一緒に行きたいですね」とメンバーへの深い想いを感じさせた。
最後に、キャンペーンを見る人へ向けて、「ゴルフの楽しさが少しでも伝わればうれしいです。ゴルフは道具が多くて大変なイメージがあるかもしれませんが、実際に始めてみると新しい発見があったり、友達の輪が広がったりします。ゴルフに限らず、いろいろなことに挑戦することで、世界が広がると思うので、ぜひチャレンジしてみてください」とメッセージを送った。
なお、3月6日〜31日に対象店舗でPUMA GOLFの商品を1万1000円（税込）以上購入すると、PUMA GOLF x 向井康二のビジュアル入りネームプレートがもらえるキャンペーンも実施される。
