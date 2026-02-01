KAWAII LAB.4¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½éÅÐ¾ì1°Ì¡ÖÀäÂÐ¤Ë1°Ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡¿¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¡Ê¥«¥ï¥¤¥¤ ¥é¥Ü¡Ë¤ÎÈ¯Â4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKAWAII LAB. BEST ALBUM¡Ù¤¬¡¢½é½µ14.9ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢2·î17ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÈKAWAII¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¥«¥ï¥é¥Ü4¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ä¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¡¢½é¤Î¹çÆ±³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖCHU CHU CHU¸¦µæÃæ¡ª¡×¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤È¤¤é¤á¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×MORE STAR¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦KAWAII LAB. MATES¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é2026¡×¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª»ä¤¿¤Á¡ÖKAWAII LAB.¡×¤Ç¤¹¡ª
FRUITS ZIPPER¤Î¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Ç¤¹¡£¡Ê¶õ¿§¡Ë
SWEET STEADY¤Î±öÀîè½À¤¤Ç¤¹¡£¡Ê»ç¿§¡Ë
CANDY TUNE¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÀÖ¿§¡Ë
CUTIE STREET¤ÎÈÄÁÒ²ÄÆà¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë
¿¿Ãæ¡§¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡ØKAWAII LAB. BEST ALBUM¡Ù¤¬¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Î©²Ö¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤ÎÈ¯Â4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKAWAII LAB. BEST ALBUM¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ëº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î©²Ö¡§¡ÖKAWAII LAB.¡×¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë1°Ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
±öÀî¡§¤¦¤ì¤·¤¤¡Ä¡ª
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ë¤Ï»²²Ã¤µ¤ì¤¿³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¶Ê¤ä¡¢½é¤Î¹çÆ±³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉKAWAII LAB.Á´ÂÎ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤Ê¤É¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÄÁÒ¡§¥¥å¡¼¥¹¥È¡ÊCUTIE STREET¡Ë¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í¥ß¥é¥¤¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¤³¤Î¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í¥ß¥é¥¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡£
3¿Í¡§¤¨¡¼¡ª
ÈÄÁÒ¡§¤¹¤´¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤·¡¢²¿¤«¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡Äº£¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í¥ß¥é¥¤¡×¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¡Ä¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¤·¤Æ¡Ä¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¥«¥ï¥é¥Ü¡Ê¡ÖKAWAII LAB.¡×¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤³Ú¶Ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡§CANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç½Ð¤ë¸µµ¤¤µ¤È¤«¥Ñ¥ï¡¼¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖKAWAII LAB.¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡ØÇÜÇÜFIGHT!¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤âÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±öÀî¡§SWEET STEADY¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ç¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¹¥¤¥¹¥Æ¡ÊSWEET STEADY¡Ë¤Î¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤³¤Î¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢Åß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤È¡¢¡ØCHU CHU CHU¸¦µæÃæ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¡ÖKAWAII LAB.¡×¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â¤¦Ä°¤¤¤¿»þ¤«¤é¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ê¤¤¤Àµ¤¤Å¤¤¤¿¤é1000Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ª
¿¿Ãæ¡¢ÈÄÁÒ¡§¤¨¡ª
Î©²Ö¡§¤¤¤Ã¤Æ¤¿¡Á¡ª
¿¿Ãæ¡§ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª
Î©²Ö¡§ºÇ¶á¤À¤è¤Í¡Ä¡©
±öÀî¡§¤á¤Ã¤Á¤ãºÇ¶á¡ª
¿¿Ãæ¡§¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Î©²Ö¡§¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡ª
±öÀî¡§¤½¤¦¤½¤¦»ä¤â¡ª¤½¤ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä
Á´°÷¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
±öÀî¡§¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª°ìÅÙ¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿¿Ãæ¡§¥«¥ï¥é¥Ü¡Ê¡ÖKAWAII LAB.¡×¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡ª
±öÀî¡§¤½¤¦¡ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á
¿¿Ãæ¡§FRUITS ZIPPER¤Ï¡Ö´°àú¼çµÁ¤Ç¡ù¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÃÀÞ¤·¤¿»þ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤¤»þ¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÆü¾ï¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢µÕ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤»þ¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë°ì¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó½é¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥«¥ï¥é¥Ü¤È¤Ð¤Ó¤å¡¼¤ó¡ª¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡Ä¡©
3¿Í¡§Ä°¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª
¿¿Ãæ¡§»ä¤¿¤Á¡Ö¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤Î¸ÀÍÕ¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹ñ¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ¤³¦¡¢¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡ª¤É¤Î¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤Æ°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÄÁÒ¡§¤¤¤Ä¤â¡ÖKAWAII LAB.¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËè²ó³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ª»Ð¤µ¤ÞÊý¡ÊFRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡Ë¤ÈMORE STAR¤Î»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Á´°÷¡§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¿¿Ãæ¡§¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢4¥°¥ë¡¼¥×¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¥·¥ó¥°¥ë¤¬½Ð¤ë¤è¡¼¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¥â¥¢¥¹¥¿¡ÊMORE STAR¡Ë¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢KAWAII LAB. MATES¡¢KAWAII LAB. SOUTH¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡©¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡£KAWAII LAB. MATES¡¢KAWAII LAB. SOUTH¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¶Ê¤âÆþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖKAWAII LAB.¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Á´°÷¡§¤½¤ì¤Ç¤Ï°Ê¾å¡¢»ä¤¿¤Á¡ÖKAWAII LAB.¡×¤Ç¤·¤¿¡Á¡ª¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡Á¡ª
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯2·î23ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î9Æü¡Á15Æü¡Ë¡ä
