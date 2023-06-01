¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡ÛÆüËÜ1²óÌÜ¤Ï5°Ì¡¡1°Ì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢2°Ì¤¬¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢3°Ì¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¡2²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç´¬¤ÊÖ¤·ÁÀ¤¦
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à 1²óÌÜ(Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
º£Âç²ñ¿·¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤È¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢1²óÌÜ¤ÇÆüËÜ¤Ï5°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2²óÌÜ¤Ø¤È¿Ê½Ð·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï1²óÌÜ¤ÇÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤¬¹â¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤«¤éÉ÷¤ò¤Ä¤«¤ß131.5¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¡£137.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç3°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬129.0¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×272.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç5°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï291.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢2°Ì¤Ï280.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡£3°Ì¤Ï274.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸å¡¢2²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ø¤ÈÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£