¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¹âÉ¾²Á¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¥¥ã¥ó¥×4ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿16Æü(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü)¡¢Îý½¬Á°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü15Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Â®µå¤Î½ÐÊý¤âÎÉ¤¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½éÆü¤È¤·¤Æ¤ÏÀ©µå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ç³ÊÅÀ¡£¡ÖºòÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤À¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤¤¤¤¡£ºòÆü¤ÏÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤Î¤Ù3¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤··×17µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ1ËÜ¡¢1Ã¥»°¿¶¡£¿·µå¡È¥¸¥ã¥¤¥í¥«¥Ã¥¿¡¼¡É¤Ç2¤Ä¤Î¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¾µå¤ÏºÇÂ®98¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158¡¦6¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¤¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤âµîÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£