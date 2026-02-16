Æó³¬Æ²Ï¡¡õ¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡£±²óÌÜ½ª¤¨¤Æ£µ°Ì¡¡¼ó°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤Ï£±£¸¡¦£¹ÅÀº¹¡¡¸ÞÎØ½éºÎÍÑ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¸ÞÎØ¿·ºÎÍÑ¤Î£²¿Í°ìÁÈ¤ÇÈô¤ÖÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ëÆ¼¥á¥À¥ë¤È¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê£²£´¡Ë¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡á¤È¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡á¤ÇÄ©¤ß¡¢£±²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ£µ°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ç£±¿ÍÌÜ¤ÎÆó³¬Æ²¤¬£±£³£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢£³°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢£²¿ÍÌÜ¤Î¾®ÎÓ¤Ï£±£²£¹¥á¡¼¥È¥ë¡£Á´ÂÎ£¹°Ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ê£µ°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¼ó°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤Ï£±£¸¡¦£¹ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ï£´¿ÍÀ©¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¼ïÌÜ¤Ç¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡á£È£Ó£±£´£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢£²¿Í£±ÁÈ¤ÇÁè¤¦¡££×ÇÕ¤Ç¤Ï£²£³Ç¯½÷»ÒÂ¢²¦Âç²ñ¤«¤é¼Â»Ü¡£»²²Ã¿Í¿ô¤¬£²¿Í¤Î¤¿¤á¡¢Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜÃË»Ò¤Ï¼ç¤ËÆó³¬Æ²¤È¾®ÎÓ¤Î¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØ¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´¿Í¤Ç£²ËÜ¤º¤ÄÈô¤Ö½¾Íè¤ÎÃÄÂÎÀï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢£²¿Í¤Ç£³²ó¤º¤Ä·×£¶ËÜ¤òÈô¤ó¤ÇÁè¤¦¡££±²óÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¾å°Ì£±£²°Ì¤Þ¤Ç¤¬£²²óÌÜ¤Ø¡¢¾å°Ì£¸¿Í¤¬£³²óÌÜ¤Ø¡¢¤È³Æ²ó¤ÇÂÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£