¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆüËÜ¡¢5°Ì¤Ç2²óÌÜ¤Ë¿Ê½Ð¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡¡¾®ÎÓÎÍÐÒ¤ÈÆó³¬Æ²Ï¡¤¬½Ð¾ì
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡2¿Í°ìÁÈ¤Ç¶¥¤¦¿·¼ïÌÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü(ÆüËÜ»þ´Ö17Æü)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬ÁÈ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï5°Ì¤Ç¾å°Ì12ÁÈ¤Ë¤è¤ë2²óÌÜ¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ê¡¢1²óÌÜ¤Ï131¥á¡¼¥È¥ë50¡¢137¡¦4¤òµÏ¿¡£¾®ÎÓ¤Ï129¥á¡¼¥È¥ë¡¢134¡¦9¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ï3²óÀ©¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢1²óÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¾å°Ì12ÁÈ¤¬2²óÌÜ¤Ë¿Ê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤È¹ç·×¤Î¾å°Ì8ÁÈ¤¬¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦3²óÌÜ¤Ë¿Ê¤à¡£ºÇ½ª½ç°Ì¤ÏÁ´6ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹ç·×¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£