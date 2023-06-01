¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¤Î1²óÌÜ¤Ï131.5m¤Ç3°Ì¥¿¥¤¡¡1°Ì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢2°Ì¤¬¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¡2¿ÍÌÜ¤Ï¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬ÅÐ¾ì
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à 1²óÌÜ(Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
º£Âç²ñ¿·¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¡£ÆüËÜ¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤È¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤Î1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç3°Ì¥¿¥¤¤È¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²Áª¼ê¤Ï¹â¤¤Æ§¤ßÀÚ¤ê¤«¤éÉ÷¤ò¤Ä¤«¤ß131.5¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¡£137.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç3°Ì¥¿¥¤¤Ë¡£1°Ì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ø¡¼¥ëÁª¼ê¤¬137.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç151.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµÏ¿¡£2°Ì¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥é¥Ë¥·¥§¥¯Áª¼ê¤¬131.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢141.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢2¿ÍÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ø¤ÈÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£