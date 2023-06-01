¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ò¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»áà»ØÆ³á¤ÇÊªµÄ¡Ö¥ê¥¹¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡Ê£Á£É£Î¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¡Ê£±£¸¡Ë¤ò¡¢àµ¿ÏÇ¤ÎÌ¾Çì³Úá¥¨¥Æ¥ê¡¦¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤¬à»ØÆ³á¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï£±£¶Æü¤Ë½é¤á¤ÆÎý½¬¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤Ê¤É¥í¥·¥¢ÀªÅÁÅý¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤¿¤ÀÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¥í¥·¥¢Áª¼ê¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÏÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ÏÆæ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¢¤ë¿ÍÊª¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥í¥·¥¢¶þ»Ø¤Î»ØÆ³¼Ô¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤À¡£¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÁûÆ°Åö»þ¤Ë£±£µºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÄÉµÚ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÇ§Äê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥·¥¢Àª¤Î½Ð¾ì¶Ø»ß¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñºÝÉñÂæ¤«¤é¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤ÏÃË»Ò¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ë¥«¡¦¥¨¥¬¥¼¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ñ³ÊÇ§Äê¤µ¤ìÅÅ·âÅÐ¾ì¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¤Î¥Ð¥ó¥«²ñÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ÞÎØ¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ëË¡Åªº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¸ÞÎØ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤¬ºÇ½é¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î¥À¥Ë¥¤¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥Ø¥ó¥¬¥¦¥¹¡Ê¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¥Á¡¼¥à¤Î¿¶ÉÕ»Õ¡Ë¤È¥¨¥Æ¥ê¡¦¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¡×¤ÈÂ®Êó¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤¬¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ËÇ®¿´¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æà»ØÆ³á¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼»á¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ñ³ÊÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ÎÀµ¼°¤Ê¥³¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ø¼°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤áà¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óá¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Î£Â£Ã¡×¤Ï¡ÖËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ÇÂ¿Âç¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç£²¿Í¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ò»ØÆ³¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¥¹¥«¥ë¡¼¥µ¡¦¥Ø¥é¥ë¥É¡×¤Ï¡Ö¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¤Ï¡¢£¹·î¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¸ÞÎØÍ½ÁªÂç²ñ¤Ç¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤ËÃæÎ©Áª¼ê»ñ³Ê¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÁ°¤Ë¿³ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢Èà½÷¤Î¿ï¹Ô¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤ÎÌ¾Á°¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¡¼¥Á¤ÎÇ§Äê¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¥¥È¥Ù¥ê¡¼¥¼¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÃË»Ò¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¤Ç¥¨¥Æ¥ê¤¬°¦Äï»Ò¤ÈÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Èó¾ï¤Ë´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£à¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï»ö·ïá¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¥í¥·¥¢¿Í¥³¡¼¥Á¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¬ÃæÎ©Áª¼ê¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥È¥¥¥Ë¥ã¥ó¤¬¥Ô¥ç¡¼¥È¥ë¡¦¥°¥á¥ó¥Ë¥¯¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£ÆóÆ¬À¯¼£¤Ç»ØÆ³¼Ô¤¬¥Ü¡¼¥É¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤½¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Å´¤Î½÷¤Î¤â¤È¤Ç¥Ú¥È¥í¥·¥ã¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£