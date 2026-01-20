ÀÄ»³ÈËÀ²»á¡ÖÆôºê¥â¥Ç¥ë¡×¤òÁ´¹ñ¤Ø¡ª½°±¡ÁªÅöÁª¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¸ì¤ë¡Ô2026 ¿¿Åß¤ÎºÇÃ»ÁíÁªµó¡Õ
¡¡2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿Âè51²ó½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬316µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£Äê¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¯ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿µÄÀÊ¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏÀï¸åºÇÂ¿¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï49µÄÀÊ¤Ë¸º¤ê¡¢ÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë10·î¤Ë¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¡×¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼«Ì±¤Ï2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¶¥¹ç¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¸øÌÀ¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ï11Áªµó¶è¤¬¸øÌÀ¤ÎÃÏÈ×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á10Áªµó¶è¤Ç¸õÊä¤òÍÊÎ©¡£
¡¡Ê¼¸Ë8¶è¡ÊÆôºê»Ô¡Ë¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¡¦ÀÄ»³ÈËÀ²»á¡Ê73¡Ë¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ»³»á¤ÏÅê³«É¼Æü¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Þ2·î9Æü¡¢¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤«¤éÅöÁª¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï»²±¡¤«¤é¤Î¤¯¤éÂØ¤¨¤Ç½ÐÇÏ¡¢°Ý¿·¡ÊÁ°²óÈæÎãÉü³è¡Ë¡¢ÃæÆ»¡¢¶¦»º¡¢¤ì¤¤¤ï¤Î¿·¿Í¸õÊä¤ÈÁè¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë8¶è¤Ï¡¢¡Ö¼«¸øÏ¢Î©¡×²¼¤Ç¡¢2000Ç¯¤Î½°±¡Áª°Ê¹ß¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ë¸òÂå¤·¤¿2009Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ò½ü¤¡¢Á´¤Æ¤Î½°±¡Áª¤Ç¸øÌÀ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¸øÌÀ¤¬ºòÇ¯10·î¡¢Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢Î©·ûÌ±¼ç¤È¤È¤â¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¡£¤½¤³¤Ø¼«Ì±¤¬30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆÈ¼«¸õÊä¤È¤·¤ÆÀÄ»³»á¤òÍÊÎ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤ò¡¢¡Ö30Ç¯´ÖÊÝ¼é¤Î¸õÊä¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ì±¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¶»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸øÌÀ¤¬Æ±¤¸Í¿ÅÞ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¸õÊä¼Ô¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÁªÂò¸¢¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1·îÃæ½Ü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½»¤àÀÄ»³»á¤Î¤â¤È¤ËÊ¼¸Ë¸©µÄ¤äÃÏ¸µÁª½Ð¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤é¤¬Ë¬¤ì¡¢¡ÖÆôºê¤Ç¤Ï¤³¤Î30Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ËÜÊª¤ÎÊÝ¼é¤Î¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìó38Ëü¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÇòÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Áªµó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë½ñ¤¯Ì¾Á°¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´Éô¡¢¼«Ì±¤ÎÀÕÇ¤¡£¸øÌÀ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ê»Ù»ýÊìÂÎ¤Î¡ËÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«¸øÏ¢Î©¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤ÏÅÞ¤ÎÂç¤¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¹ñÌ±¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¤Î³Û¤Ï¡¢¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤¬ÃÇÁ³Â¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÁªÂò»è¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¯¸¢À¯ÅÞ¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤ÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¡×¤È´¶¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÆâ¿´¡¢¤¨¤é¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¸¤«¤ËÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¾®Áªµó¶èÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡Ê¼«¿È¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»²µÄ±¡¤Î¡ËÁ´¹ñÈæÎã¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Á´¹ñÈæÎã¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡È¶õÃæÀï¡É¡¢¾®Áªµó¶è¤ÏÃÏ°è¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡ÈÃÏ¾åÀï¡É¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁªµó¤Ï¼ç¸¢¼Ô¤Î¤â¤Î¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ÈÀï¡É¤ÎÊ¸»ú¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¸õÊä¼ÔÂ¦¤ÎÍý¶þ¤À¤¬¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü¡¢Áªµó±¿Æ°´ü´Ö¤¬12Æü¤È¤¤¤¦Àï¸åºÇÃ»¤ÎÁíÁªµó¡£1·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÍÁ³Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿²ò»¶É½ÌÀ¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÄ»³»á¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¼¨¡Ê¹ð¼¨¡ËÀ©ÅÙ¡Ê¢¨2¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¤Ë¤³¤ì¤é¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸ø¼¨¡Ê¹ð¼¨¡ËÁ°¤ÏÁªµó³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ã¤Æ¸ø¼¨¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡Ê¸ø¼¨Á°¤ÎÁªµó³èÆ°¤Ï¡Ë¤·¤Ê¤¤¡£Î©Ë¡ÉÜ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥óºî¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤À¤«¤éÃ»´ü¤âÄ¹´ü¤â¤Ê¤¤¡£½°µÄ±¡¤Ï12Æü´Ö¡¢»²µÄ±¡¤Ï17Æü´Ö¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢»²µÄ±¡¤«¤é½°µÄ±¡¤Ø¤¯¤éÂØ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðËÜ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡È¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Í¤ë¡É³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢»äÍø»äÍß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¡£¼«¿È¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸¥¶â¤ò¼õ¤±¤º¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤âÇä¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËµÄ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤À¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Ä®¹©¾ì¤«¤é¾¦Å¹³¹¡¢¹¤¤±àÄí¤ÇÍ·¤ÖÍÄÃÕ±à»ù¤ä¡¢ÅÔ»ÔÇÀ¶È¡ÖÆôÌîºÚ¡×¤Î¸½¾ì¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯²ó¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®¸ù»öÎã¤ò¡ÖÆôºê¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¤Æºþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½¾Íè¤ÎÁªµóÀï½Ñ¤òÈÝÄê¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢ÏÀµÒ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤Î±þ±ç¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÍ¸¢¼Ô¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ºö¤ä¿®Ç°¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Î¹ñ»º²½¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼çÄ¥¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö±£¤ì¤¿»ñ¸»Âç¹ñ¡×¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ»ñ¸»¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¼«µë³«È¯¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£30Ç¯¶á¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·2027Ç¯2·î¤«¤é¡¢ÆîÄ»Åç²¤Î¿¼³¤¡Ê6000m¡Ë¤«¤é¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Å¥¤òÇ¯´Ö12¡Á13Ëü¥È¥óµâ¤ß¾å¤²¤ëÎÌ»º²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±³«È¯¤òÄó°Æ¤¹¤ë°Õ¸þ¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÃµººÁ¥¡Ø¤Á¤¤å¤¦¡Ù¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀºÏ£µ»½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸µ¡¹¤ÏÆüËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÀºÏ£µ»½Ñ¤Ï¡¢Æôºê¤â´Þ¤á¤ÆÄ®¹©¾ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢30Ç¯Á°¤ËÆüËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÃæ¹ñ¤¬Á´ÉôÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¾®»Ø¤ÎÄÞÀè¤°¤é¤¤¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£É¬¤º¥í¥Ü¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡á³¤Ãæ¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ»º¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»ñ¸»³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¶¯¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤ÎÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê66¡¦1983Ç¯¼ºí©¡Ë¤ÈÆ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÄ»³»á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¡¢Áªµó¶è¤ÎÆôºê»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬Àµ¼°¤ËÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤¬Á´¹ñ¤ËÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¯ÉÜÇ§ÄêÈï³²¼Ô¿ô¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¤¤¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òË¬¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÀµÌÌ¸¼´Ø¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÍÎ³Ú¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¼«¿È¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÅÅÏÃ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ò°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á´À¹´ü¤Î¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ ¡Ö9·î1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¬¤º¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¡¼¥ê¥ó³ÚÃÄ¤Î¡Ø¶å·î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¡Ø²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ë¤Ê¤¢¡Ù¤È¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¡¢¥«¥¹¥±¡¼¥º¤Î¡Ø¥ê¥º¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ì¥¤¥ó¡ÊÈá¤·¤±«²»¡Ë¡Ù¤òÃ¯¤«¤¬É¬¤º¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥é¥¸´Ø¤ÎÅÅ¥ê¥¯¡É¡¢»×½Õ´ü¤½¤Î¤â¤Î¡£»ä¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤±¤É¡¢1²ó¤â¶Ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤¬¤¤¤«¤Ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¸ì¤ê¡¢¡Öº£ÅÙ½Ð±é¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¹ñ²ñÊó¹ð¤ò¶ÊÁª¤Ó¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÍÎ³ÚÄÌ¤Î°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¢¨1 ÃæÁ¾º¬¹¯¹°À¯¸¢²¼¤Î1986Ç¯¡¢304µÄÀÊ¡ÊÄÉ²Ã¸øÇ§´Þ¤à¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áµîºÇÂ¿µÄÀÊ¿ô¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨2 ¹ñÀ¯Áªµó¤Ï¡¢Å·¹Ä¤¬¹ñ»ö¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¸ø¤Ë¼¨¤¹¡Ö¸ø¼¨¡×¡¢ÃÏÊýÁªµó¤ÏÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¹ð¤²¤Æ¼¨¤¹¡Ö¹ð¼¨¡×¡£