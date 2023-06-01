¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦ÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡Û»ûÅÄ¶õ»í Gµ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿ÃÏ¶èÁª¤òÌµÇ°·ç¾ì¡Öº£Àá¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡ÖÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÇÕ¡×¤¬£±£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡»ûÅÄ¶õ»í¡Ê£²£²¡á»³¸ý¡Ë¤Ï²¼´Ø¡¦Ãæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¤Ç£Çµ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä½ýÉÂ¤Î¤¿¤á·ç¾ì¡££Çµ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ïà¤ªÍÂ¤±á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¡£¡Öº£Àá¤Ï¤½¤ÎÊ¬¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£´£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î£Áµé¤Ë¾º³Ê¤âº£´ü¡ÊºòÇ¯£±£±·î°Ê¹ß¡Ë¤Ï£´¡¦£°£³¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ËÃÏ¸µÀï¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£ºòÇ¯£±·î¤«¤é£¶ÀáÁö¤Ã¤Æ£µ²óÍ½ÁªÆÍÇË¤ÈÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë£±£²¹æµ¡¤Ïµ¡Î¨¡Ê£²£·¡ó¡Ë¤³¤½Äã¤¤¤¬¡¢Æ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÁ°¸¡¤Î´¶¤¸¤Ç¤ÏÂ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡½éÆü¤Ï£¸£Ò£±Áö¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ê¡¢¾åÀÑ¤ß¤Ï¸«¹þ¤á¤ë¡£Áö¤ê´·¤ì¤¿ÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç¡¢Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤à¡£