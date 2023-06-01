¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡ÛÉÍËÜÍ¥°ì 11¹æµ¡Å¾Ê¤¤ÇÂçÀ°È÷¤â¡ÄµÕÅ¾£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¡ÖÅ¸³«¤ÏÆÍ¤±¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£³²ó¥È¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÇÕ¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÉÍËÜÍ¥°ì¡Ê£´£±¡áÂçºå¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¤ò£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¡££²£Íº¹¤·¤ÆÀè¹Ô¤¹¤ëÆîÍ¤Åµ¤ËÆâÂ¦¤«¤éÊÂ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢£²¼þ£±£Í¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡£´ÆüÌÜ£²£Ò¤ÎÅ¾Ê¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±£±¹æµ¡¤Ï¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥Ô¥¹¥È¥ó£²¸Ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ëÂçÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ö¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ï¼å¤¤¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅ¸³«¤ÏÆÍ¤±¤ë¡££±Äú¿È¤¯¤é¤¤¤Î¼Á¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢£¶¹æÄú¤«¤é¥ì¡¼¥¹Â¤òÀ¸¤«¤·¤ÆµÕÅ¾£Ö¤òÁÀ¤¦¡£