ÃËÀ¿´Íý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡£ËÜÌ¿³ÎÄê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×
ÃËÀ¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¡ÖÈà¤â»ä¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤«¤â¡Ä¡©¡×¤È¥É¥¥É¥¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ËÜÌ¿³ÎÄê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¼ÒÆâ¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤Ç¤â¡¢°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Û¤Ü³Î¼Â¤ËÎ¾ÁÛ¤¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê½÷À¤ò¡ÖÆÈÀê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜÇ½Åª¤ÊÍßµá¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤È¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¶á¤¯¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¼ÁÌä¹¶¤á¤·¤Æ¤¯¤ë
¡ÖµÙÆü¤Ï²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÁ°ÏÃ¤·¤Æ¤¿±Ç²è¡¢¸«¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¹¶¤á¤âÎ¾ÁÛ¤¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼ñÌ£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¿´Íý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤Èº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ËÜµ¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÃËÀ¤¬¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹½Ö´Ö¡×