自然に痩せていく“理想の体”へ。今すぐ取り組みたい【痩せやすい体質に導く】簡単習慣
ここ最近「体重が増加傾向」という方こそ今すぐ取り組みたいのが【痩せやすい体質に導く】簡単習慣です。ファスティングやジュースクレンズといった王道の方法の他にも、もっと手軽に取り組めることがあります。
デトックス効果の高い飲み物を習慣に
一番簡単に取り組めるのが、普段飲んでいるコーヒーやお茶の代わりに、デトックス効果のある飲み物を摂ることになります。
お茶であればカカオティーやプーアル茶、ジャスミン茶、タンポポ茶などがおすすめ。また、体内デトックスには水分をたくさん摂ることも大事なので、普段飲む水にレモンやキュウリのスライスを入れるようにしてみましょう。
前日の夕食と朝食の間を10〜12時間空ける
食事を取った後６〜８時間は体は消化モードになり、そのあと脂肪燃焼やデトックスの時間とされています。だからこそ、夕食をできるだけ早目にとって朝食までの空き時間を長くして、デトックスの時間を確保するのも大切です。
“汗をかく習慣”をプラスする
普段の生活に運動やリラクゼーション兼ねた“汗を掻く習慣”をプラスすることでもデトックスにつながります。
人気の「ホットヨガ」は代謝を促すだけでなく、気になるパーツの引き締めにも効果を得られるのも魅力。また、最近人気の「サウナ」もおすすめです。ヒーリング効果も得られるので、デトックスとともにリラックス＆リフレッシュも叶います。
今回紹介した簡単習慣なら、今すぐにでも取り組めるはず。ぜひ参考にして簡単にできるデトックス習慣を日常生活にプラスしていきましょうね。
