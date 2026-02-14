ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¸ø¼°Îý½¬¸å¤ËÎÞ¡¡¸°»³¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¤Þ¤µ¤«¥ß¥¹ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¶²ÉÝ¿´ÅÇÏª¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖËèÆüµã¤¤¤Æ¤ë¡£µ¢¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤Ë°ßÄ²±ê¡×¤âÁ°¸þ¤¯¡ÖÁ´ÉôÎ®¤·¤¿¤é¤¤Ã¤ÈËâÊª¤òÌ£Êý¤Ë¡×ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¡¢£±£·Æü¤Ë½÷»Ò£Ó£Ð
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±£·Æü¤Î½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤òÁ°¤Ë¤·¤¿£±£¶Æü¡¢¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ãæ¤ÇÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Àª¤ÏÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢£Ó£Ð£²°Ì¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¸°»³Í¥¿¿¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤Û¤«¡¢¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¥Ú¥¢¡¢¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤¬£Ó£Ð¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÀ°Õ¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÞÎØ¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±éµ»¤¬Â³¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ºäËÜ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢ÊÑ²½´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¶²ÉÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ëÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦Í½´ü¤»¤Ì·Á¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏ¢Â³¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¸«¤Æ¤¹¤°¤Ï¼«Ê¬¤â¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤â¤È¤â¤È¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤´¤Þ¤«¤·¤´¤Þ¤«¤·¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬º£¡¢¤´¤Þ¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£²áµî¥¤¥Á¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÀº¿À¾õ¶·¤ò¡ÖºòÆü¤âÉÝ¤¹¤®¤Æµã¤¤¤¿¤ê¡¢ÀµÄ¾ËèÆüº£¤Î¤È¤³¤íµã¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤â¤¦»î¹ç¤·¤¿¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡£¤â¤¦µ¢¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤Ë°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤ëÌ¤Íè¤·¤«¤ß¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Á´¿È¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅÇÏª¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬º£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Öº£Æü¤Þ¤Çµã¤±¤ë¤À¤±µã¤¤¤Æ·ù¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¡¢¿´ÇÛ¤ÏÁ´ÉôÎ®¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈËâÊª¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ì¤Ð¤·¤Æ¤ë¤Û¤É¼«Ê¬¤Ï¤¤¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Õ¥é¥°¤Ïº£Î©¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÎý½¬¤¹¤ë¤À¤±¤«¤Ê¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£·Æü¤Î½÷»Ò£Ó£Ð¤«¤éºÇ¸å¤Î¸Ä¿ÍÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£