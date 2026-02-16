¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Ú¥¢¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡ÉSP5°Ì¤«¤éÂçµÕÅ¾¤ØºÇ½ªÄ´À°¡¡¸áÁ°6»þ4Ê¬¤«¤é¥Õ¥ê¡¼
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè11Æü¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°Îý½¬¤¬16Æü¡¢ËÜÈÖ¥ê¥ó¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢SP5°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ°áÁõ¤Ç3²óÅ¾¤Î¥Ä¥¤¥¹¥È¥ê¥Õ¥È¤ò³ÎÇ§¡£¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¶Ê¤«¤±¤Ç¤Ï¡¢3²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÌÚ¸¶¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤Ç¤Ï»°±º¤¬Å¾ÅÝ¡£¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤äSP¤Ç¥ß¥¹¤Î½Ð¤¿¥ê¥Õ¥È¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤¿¡£¶Ê¤«¤±¸å¤Ë¤ÏÏÃ¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥Õ¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¤Î½¤Àµ¤ËÎå¤ó¤À¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«¾å¤²¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥³¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Á¤ò´Þ¤áÏÃ¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï6¡¦90ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦°ì¥Ú¥¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï16ÁÈÃæ12ÈÖ³êÁö¡£ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¸áÁ°6»þ4Ê¬¤«¤é±éµ»¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£