¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£±£·Æü¡áÉÙÄ¥Ë¨²«¡Û½÷»Ò¤Ç£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Íâ£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°Îý½¬¤ò¥µ¥Ö¥ê¥ó¥¯¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡££³ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿ÍÀï¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶²ÉÝ¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢»î¹çÁ°¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤ä¥Ú¥¢¤ÎÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢»°±ºÍþÍè¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤·¡¢¡ÖÏ¢Â³¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È°ìµ¤¤Ë¶²ÉÝ¿´¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö²áµî°ì¡×¤Èº£Âç²ñ¤Î½Å°µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÝ¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£ÀµÄ¾¡¢ËèÆüµã¤¤¤Æ¤ë¡£¤â¤¦»î¹ç¤·¤¿¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¼èºàÂÐ±þÃæ¤Ë¤âÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¡Öµ¢¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤Ë°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÆü¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£¸Ä¿ÍÀï¤Ë¤Ï¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤âÂ¿¤¯±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÖÃæÌî¡Ê±à»Ò¡ËÀèÀ¸¤È¥°¥ì¥¢¥à¡Ê½¼»Ò¡ËÀèÀ¸¤¬¶¯Îõ¤Ê³è¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Ä¹Ç¯¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿²¸»Õ¤«¤é¤Î·ãÎå¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥ê¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£