¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û¶â¥á¥À¥ëÆ¨¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤Ë·ãÅÜ¡ÖÈà½÷¤Ï»ä¤ò¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤¿¡×¡á³¤³°ÊóÆ»
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤Ç£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ö¥³¥ê¥¨¥ì¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤¬·ãÅÜ¡£¡ØÉ½¾´Âæ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢¤È¤Æ¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÉ½¾´Âæ¤òÁè¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»ä¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ¹ñÁª¼ê¡Ê¸øÐÞ¡Ë¤¬»ä¤ò²¡¤·¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï»ä¤ò¶¯¤¯¡Ø²¡¤·½Ð¤·¤¿¡Ù¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤ÏÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî£µÂç²ñ¤Ç£±£±¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤âº®¹ç¥ê¥ì¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤ÏÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¤ÎÅÜ¤ê¡¡É½¾´Âæ¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ä¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿ÀÜ¿¨¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊóÆ»¡£¡Ö£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯·è¾¡¤Ç¡¢£±£´¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ½¸ÃÄ¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÀÁè¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£