Æü·Ð225ÀèÊª¡§17Æü2»þ¡á150±ß°Â¡¢5Ëü6750±ß
¡¡17Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ150±ß°Â¤Î5Ëü6750±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü6806.41±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï56.41±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3512Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3791¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï3.62¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 56750¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-150¡¡¡¡¡¡¡¡3512
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 56760¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-140¡¡¡¡¡¡ 79222
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3791¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡¡¡5516
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34235¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡¡¡ 651
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 730¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡ 712
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1989¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
