¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¤è¡ª¡×ºòÇ¯ÅÅ·â°úÂà¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¿Íµ¤Èþ½÷¤¬¥ß¥é¥Î¹ßÎ×¡¡ºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤â¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤ß¤é¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¸µÀ¤³¦½÷²¦¤ÇºòÇ¯£±£±·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥¿¡¦¥È¥¥¥¯¥¿¥ß¥·¥§¥ï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤âÃæÎ©Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃË»Ò¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤òµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤ÞÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤â¤³¤ó¤ÊÈþ¿Í¤ß¤é¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤í¤¦¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¥Î¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¡ª¡×¡¢¡Ö¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¤è¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£