¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Æ±¶¥µ»¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²òÀâ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏµÒÀÊ¤«¤é±þ±ç¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤ÏÂè4ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢37ÉÃ27¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ë³ê¤Ã¤¿¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡¢¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É½¾´Âæ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶¥µ»¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¹âÌÚ¤Î»Ð¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µÒÀÊ¤«¤éÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö±ÇÁü¤ÇÈ´¤«¤ì¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥Ã¥³¤Î¾Ð´é¡×¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆµÒÀÊ¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ë¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ëÂç¹¥¤¤À¤ï¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ê¿¶¤Ã¤Æ¤ë¡ªw¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Û¤ó¤È²Ä°¦¤¤Ì¼¤è¤Ê¡×¡ÖµÒÀÊ¤ÇÈ´¤«¤ì¤¿¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
