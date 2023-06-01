¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡Äì¤Ê¤·¤ÎÉÔ¹¬¤ò±é¤¸¤ë°ÂÅÄ¸²¤Î²ø±é
¡¡¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Å·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ó½Õ¤ÎÉ×¡¦¹¬Íº¡Êº£Î¤¿¿¡Ë¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¼Ó½Õ¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë¡£¼Ó½Õ¤Ï¡Ö¿Í»¦¤·¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢Å·Æ¸¤ÎIC¥ì¥³ー¥Àー¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¶Ã¤¯À»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»à¤ó¤À¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÉ×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¬Íº¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤º¤Ë¤¹¤ó¤À¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ï¡¢»þ·ÏÎóÅª¤Ë¤ä¤ä¥È¥ê¥Ã¥ー¤Ê¹½À®¤ò¤È¤Ã¤¿¡£2024Ç¯12·î24Æü¡¢¹¬Íº¤¬¼ºí©¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÌë¤Î½ÐÍè»ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¼Ó½Õ¤Ï¡¢»î¹ç·Ð²á¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¼Ö¤ÇÌë¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ë¼Ó½Õ¡£¶î¤±¹þ¤ó¤À·Ù»¡½ð¤Ç½÷À·Ù´±¤Ë¿Ò¤Í¤ë¡£¡Öµ×Î±Àî¤Ç¤¢¤¬¤Ã¤¿Å®»àÂÎ¤¬É×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¼Ó½Õ¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Å·Æ¸¤¬¼Ó½Õ¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿Âè6ÏÃ¥é¥¹¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¼Ó½Õ¤Ï·ã¹â¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂè7ÏÃ¤Î¸åÈ¾¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÅ·Æ¸¤Ï¡¢¸÷À»¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤«¤é°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬À¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¤¿¡£°ì¼ù¤È¹¬Íº¤Ï¡¢±¦¼ê¤ÎÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤Û¤¯¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤«¤é°ì¼ù¤Î°äÂÎ¤¬¹¬Íº¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ë»×¤¤¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¥Üー¥ë¤¬¥Ñ¥¹¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À»»Ò¤È¼Ó½Õ¡¢Å·Æ¸¤ÎÂÀ×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÅÀ¤Ï¼Ó½Õ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¹¬Íº¤ÎÆ±Î½¼Ò°÷É×ÉØ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤ÎÀÊÊ¡£¹¬Íº¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¼Ó½Õ¤Ï¡¢¤Ò¤¤¤¤Î¥Áー¥à¤¬Éé¤±¤ë¤È¡Ö¤ª¤ª¤«¤ßÃË¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡¿¿¼Â¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿À»»Ò¤Ï°ì¼ù¤ò±ó¤¶¤±¡¢Ï¢Íí¤òÀä¤È¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ð¾î»¦¤·¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î»÷´é³¨¤¬½Ð²ó¤ë°ì¼ù¤Ï¡¢¤ª¤Ó¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿°ì¼ù¤ÏÆ§ÀÚ¤ÎÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ë¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤Î½ÐÍè»ö¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤¿°ì¼ù¤¬²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¬Íº¤Ç¡¢¹¬Íº¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¤¿¤Î¤¬¼Ó½Õ¡£°ì¼ù¤Ï¡Ö¼Ó½Õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°ì¼ù¤ÎºâÉÛ¤Ï¡¢¹¬Íº¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼Ó½Õ¤Ï°ì¼ù¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê²È¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Ó½Õ¤Î¾Ú¸À¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼Ó½Õ¤¬É×¤Î»à¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¹¬Íº¤òÀî¤ËÍî¤È¤·¤¿¤Î¤¬¼Ó½Õ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£ÊÝ¸±¶â»¦¿Í¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤¬¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤À¡£¤Ò¤¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ïÎ¦¥â¥ó¥ー¥º¤ÎÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤Ç¡¢ÅÒ¤±¤ë»ñ¶â¤¬Äì¤ò¤Ä¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Å·Æ¸¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤¬¹¬Íº¤Ë¤«¤±¤¿ÊÝ¸±¶â¤òÁý³Û¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¼Ó½Õ¤¬À»»Ò¤Ë¸þ¤±¤¿µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤Ø¤Î°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤Ê»ëÀþ¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹¶¼é¸òÂå¤Ç¡¢Í½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÉµÚ¤òÉ¬»à¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¤¿À»»Ò¤Ï¡¢¼Ó½Õ¤ËÍ¥±Û´¶¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤¦¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼Ó½Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡£ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾¾²¼Æà½ï¤ÎÉ½¾ð¤Î±éµ»¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Àõ¸«¼Ó±Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃ¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Ê¤¤º£ºî¤Ç¡¢°ÂÅÄ¸²¤Ï¤È¤ê¤ï¤±½Ð¿§¤Î½ÐÍè¤À¤í¤¦¡£Íî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¤½¤à¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£Å¾Íî¤¹¤ë¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Î°Ç¤Ë¤ÏÄì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë