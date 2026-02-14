◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】女子で五輪初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７日、翌日（日本時間１８日未明）のショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習をサブリンクで行った。五輪デビューを翌日に控え「すごく試合が楽しみ」と笑顔を見せた。

この日はＳＰの曲をかけ、冒頭の大技、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）から３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプ、３回転ループと全て着氷。曲かけ後もトリプルアクセルを降りるなど、ジャンプを入念に確認した。同じ第４グループで滑る選手たちとの練習に「少し、緊張感のある中での練習だった」。ただ「その中でも自分の練習ができた」と、１７歳は頼もしく語った。

個人種目では最後に迎える女子。男子は優勝候補だったマリニン（米国）が８位になるなど、波乱も起きている。今季はＧＰファイナル２位など表彰台も狙える中井だが「正直、あまり（五輪の）怖さは持っていなくて、失う物はなにもないので。この五輪をどれだけ楽しめるか、ということを自分自身、楽しみにしている」。気負いを全く感じさせず「笑顔で終われるような五輪にしたい」と、ハツラツと意気込んだ。