¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¿·Ëâµå¡ªÀèÈ¯ºÆÅ¾¸þ¤Ø¥¸¥ã¥¤¥í¥«¥Ã¥¿¡¼Åê¤²¤¿¡ªÄ¾µå¤âºÇÂ®158¡¦6¥¥í
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¥¥ã¥ó¥×3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£±ä¤Ù3¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤··×17µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ1ËÜ¡¢1Ã¥»°¿¶¡£¿·µå¡È¥¸¥ã¥¤¥í¥«¥Ã¥¿¡¼¡É¤Ç2¤Ä¤Î¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¾µå¤ÏºÇÂ®98¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158¡¦6¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ËºÆÅ¾¸þ¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ø¸þ¤±¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¯¡¢±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¿·¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµå¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¡Ê¶Ê¤¬¤êÉý¤Î¡ËÊý¸þÀ¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤âÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·è¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤¬¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤ËÊá¼ê¤Î¿¿¸å¤í¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¤Çº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¡£ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¶â·ÅÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ë¤Ø¤Î3µåÌÜ¤Ë¿·µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¸µ¡¹Åê¤²¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¤¥í¤Ã¤Ý¤¤Â®¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Îµå¤òÅê¤²¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤é¤»¤ó¾õ¤Îµ°À×¤ÇÂÇ¼Ô¤Ø¸þ¤«¤¦¥¸¥ã¥¤¥í²óÅ¾¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²£²óÅ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯³ê¤ë¤è¤¦¤Ë²£¤Ë¶Ê¤¬¤ëÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ä¤ËÍî¤Á¤ë¡£¶â·ÅÀ®¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÌÜ¤Î2µåÌÜ¤Ë¤âºÆ¤Ó¿·µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®98¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158¡¦6¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤Éµå°Ò¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï±¦¸ªÄË¤ÇÌó4¥«·î¤ÎÎ¥Ã¦¡£µß±ç¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Ç3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦84¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£´û¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£ºòµ¨¤ÏÁ´Åêµå¤ÎÌó5³ä¤òÄ¾µå¡¢3³ä¶¯¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Àê¤á¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤ÇÂè3¤Îµå¼ï¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨3ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿16¡¦3¡ó¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÈïÂÇÎ¨¡¦250¡£²þÎÉ¤ÎÅÓ¾å¤Ç¡ÖÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£³«Ëë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊý¸þÀ¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£ºòµ¨½ªÈ×¤«¤éÅê¤²»Ï¤á¤¿¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¤â¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤éÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢Åêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤âÉ¾²Á¤·Æñ¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ê¸Î¾ã¤Ê¤¯¡ËÅê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£3·î¤ÎWBC¤Ïºòµ¨¤ÎÉé½ý¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËµåÃÄÈ½ÃÇ¤Ç½Ð¾ìµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·µå¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¾¡Éé¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡¡¢¦¥¸¥ã¥¤¥í²óÅ¾¡¡½ÆÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤é¤»¤ó¾õ¤Ë²óÅ¾¤¹¤ëµå¼Á¡£¾å¸þ¤¤ÎÍÈÎÏ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤¿¤áÄÀ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¡ÚÏ¯´õ¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡¡½¡½º£¤Î¾õÂÖ¤Ï¡£
¡¡¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¤¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤âµîÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½º£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¡£
¡¡¡Ö2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤«¤é¤Ï¥¾¡¼¥ó¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Êµå¤Î¡Ë¶¯¤µ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿·µå¤Ï¡ËµåÂ®ÂÓ¤âÂ¿¾¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑÅÓ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£º£¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Åê¤²¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤Ãæ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½24Ç¯1·î¤ËÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¥ª¥Õ¤ËÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÇÉáÃÊ¤Ê¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡×