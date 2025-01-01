¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤Ç¼ê±þ¤¨¡Ö°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡×¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Ø22Æü½ÐÈ¯
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤¬¥¥ã¥ó¥×2ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤Ç56µå¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡3°ÂÂÇ2»Íµå3»°¿¶¤ÇºÇÂ®95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£ºòµ¨26È¯¤ÎÍ··â¼ê¥Í¥È¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç2ÅÙ¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¡£°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñ¤ò21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡ÖµåÃÄ¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄ´À°¤ÏÁ´ÉôÇ¤¤»¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£³Ú¤·¤ß¡£Áª¼ê¤ä¼óÇ¾¿Ø¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¡×¤È¿´¤Ï´û¤ËÆüËÜ¤ØÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊºûÅÄ¹¬»ÌÄÌ¿®°÷¡Ë