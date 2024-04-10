¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜ¡¡½é¤Î²°³°ÂÇ·âÎý½¬¤Çºô±Û¤¨6ËÜ¡¡¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¡ÖºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¡×
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜ¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ²°³°ÂÇ·âÎý½¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢34¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨6ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¸å¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Èº¸Ãæ´Ö¤Ø¿äÄê130¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤òÏ¢È¯¡£¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ý¥×¥¥ó¥¹ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢Æ±Î½¤é¤â¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤È¤Æ¤âºÆ¸½À¤Î¹â¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼Èà¤¬¤¢¤ì¤À¤±¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë