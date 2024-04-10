¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¤ÈºÆ²ñ¡¡º£µ¨ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ò¡Ö55ËÜ¡×¤ÈÍ½ÁÛ
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å¤¬²¸»Õ¤ÎÁ°¤Ç1Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸ÅÁã¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹OB¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤ÇË¬Ìä¡£¾Ð´é¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÏ¢Â³¤ÇÎ×¤ó¤À¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤«¤é±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3ÂÇÀÊ¤Ç1°ÂÂÇ¡£¥ä¥¯¥ë¥È2·³»þÂå¤«¤éÀ®Ä¹¤ò¸«¤Æ¤¤¿¹âÄÅ»á¤Ë½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¹âÄÅ»á¤Ïº£µ¨¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤ò¡Ö55ËÜ¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡×¤È²áÅÙ¤Ê½Å°µ¤òÈò¤±¤ë¿Æ¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£Á´Á³¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ë¡¦¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ç¤Ë°ìÎÝ¤À¤¬¡¢WBC¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤¤É¤»°ÎÝ¤â¼é¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ê¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡¦ÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë