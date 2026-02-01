¸ÞÎØÃæ·Ñ¡¢NHK¤«¤é¡È±£¤µ¤ì¤¿8Ê¸»ú¡É¡¡¿è¤Ê¥¨¡¼¥ë¤Ë´¶¿´¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¿ä¤·¡©¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÏÏ¢Æü¡¢ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤ÇÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡£16Æü¤Î¿·Ê¹¤Î¥é¥ÆÍó¤Ç¤Ï¡¢NHK¤Î¡È¿è¤Ê±é½Ð¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤Ï¸á¸å10»þ¤«¤é¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÃË»Ò²óÅ¾¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¤·¡¢17Æü¸áÁ°3»þ55Ê¬¤«¤é¤ÏÂçÃíÌÜ¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ÎSP¤ÇÌÚ¸¶¡¦»°±ºÁÈ¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ5°ÌÈ¯¿Ê¡£µÕÅ¾¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢NHK¤Î¡È½ÄÆÉ¤ß¡É¤¬ÏÃÂê¤À¡£¡Ö¥ê¥ó¥¯³°¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤¬¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëÈÖÁÈ¾Ò²ð¤ÎÊ¸¾Ï¤À¤¬¡¢½Ä¤ËÆÉ¤à¤È¡Ö¥ê¥Õ¥È¤Ç¤Ä¤«¤á¶â¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡NHK¤ÏÃË»ÒSP¤ÎºÝ¤Ë¤â¡ÖÃ¯¤â¿²¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡×¤È¤¤¤¦½ÄÆÉ¤ß¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤âµ¤¤Å¤¤¤¿X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖNHK¡¢º£Æü¤â½ÄÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¡¡ÈÖÁÈÉ½ºî¤ë¿Í¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¿ä¤·¤Ê¤Î¤«¡ª¡©¡×
¡ÖTVÍóNHKº£Ìë¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤«ÌëÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¤¬¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤À¡×
¡Ö½ÄÆÉ¤ß¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¡Ä¡¡¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖNHK¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥é¥ÆÍó¤Ë¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Ï¼ó°Ì¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ï¡¼¥¼¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Ï6.90ÅÀº¹¡£¥á¥À¥ë·÷¤Î3°Ì¤Þ¤Ç1.49ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
