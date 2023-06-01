¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÎÌó25²¯±ß¤ÇÍî»¥¡¡¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡×ÊÆ¶¥Çä¤Ç¡¡¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·
¿Íµ¤¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡£º£²ó¡¢¶¥Çä¤Ç´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¤ª¤è¤½25²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç16Æü¡¢´õ¾¯¤È¤µ¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤Î¶¥Çä¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ò´Þ¤á¤Æ1649Ëü2000¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½25²¯3000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï1998Ç¯¤ËÌ¡²è»¨»ï¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÂç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¤ª¤è¤½40¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤¿ÈóÇäÉÊ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤Î1Ëç¤Ç¡¢½ÐÉÊ¤·¤¿¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬2021Ç¯¤Ë527Ëü5000¥É¥ë¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢ºÇ¤â¹â³Û¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤Î3ÇÜ¤¢¤Þ¤ê¤Î²Á³Ê¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥®¥Í¥¹µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ÎÍî»¥³Û¤È¤·¤Æ¤â²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¿Íµ¤¤Î²áÇ®¤Ë¤è¤ê¹â³Û¤ÊÇäÇã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¶¯Åð»ö·ï¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤ÉÌäÂê¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£