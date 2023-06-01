¹Åç¡¦Åì¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤Ç»¦¿Í»ö·ï 40ÂåÃËÀ¤¬»àË´¡¡ºÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë50Âå½÷À¡ÖÊñÃú¤Ç¶¼¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¡¡·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡Únews23¡Û
16ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Î½»Âð¤ÇÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤àºÊ¤¬¡Ö¼ã¤¤ÃË¤ËÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¼¤µ¤ì¤¿¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤Ï¾Æ¤±Íî¤Á¡¢°äÂÎ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¡£»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ïº£¤â¤É¤³¤«¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸½¾ì¤Ï¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë2¤Ä¤ÎÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·úÊª¤Î2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¿Í¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
»þ¹ï¤Ï¤Þ¤ÀÌëÌÀ¤±Á°¤Î¸áÁ°3»þ40Ê¬¤´¤í¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¾ÃËÉ¼Ö4Âæ¤Ê¤É¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿½»Âð¤Ï¡Ä
¡Ö¸½¾ì²£¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤éµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2³¬ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¾Æ¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢°ì³¬¤Ï¿©´ï¤¬»Ä¤ë¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª¾Æ¤±¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢40Âå¤ÎÉ×¤È50Âå¤ÎºÊ¡£ºÊ¤ÏÇ³¤¨¤¿²È¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤ä´é¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÊó¤·¤¿¿Í
¡ÖÌë2³¬¤Ç¿²¤Æ¤¿¤é¸Æ¤ÓÎë¤¬Ï¢ÂÇ¤µ¤ì¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡£¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤éÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤¿Èï³²¼Ô¤¬¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¶¯Åð¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡£2³¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤Æ ¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡ËÆ¨¤²¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÊ¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö20Âå¤ÎÃË¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÌÊó¤·¤¿¿Í
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç20Âå¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤ÃËÀ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ20ÂåÃËÀ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
ºÊ¤ÏÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤Ë¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¡Ê50Âå¡Ë
¡ÖÃË¤ËÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¼¤µ¤ì¤¿¡£²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×
ºÊ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ìÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢40Âå¤ÎÉ×¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢½»ÂðÎ¢¼ê¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤Ï·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ó¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤¿¤ê»É¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÊ£¿ô¤Î½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤äÂç·¿¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤Þ¤ÀÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê½ê¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤¹¤Ù¤Æ¤Ç°ìÀÆ²¼¹»¤ò¼Â»Ü¡£17Æü¤ÎÅÐ¹»»þ¤Ï·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½ä²ó¤Ê¤É¤Î¸«¼é¤ê¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£