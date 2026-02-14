【今日の献立】2026年2月17日(火)「プロの味！ごはんが進む回鍋肉」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プロの味！ごはんが進む回鍋肉」 「カキの佃煮」 「シャキシャキ！山芋のだししょうゆ和え」 の全3品。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：430Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)150g
＜下味＞
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
キャベツ 1/8個
サラダ油 大さじ1
＜合わせみそ＞
酒 大さじ2
砂糖 大さじ1/2
みそ 小さじ2
甜麺醤 小さじ2
豆板醤 小さじ1/2
ニンニク (すりおろし)少々
片栗粉 少々
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚バラ肉を長さ3cmに切ってもみ込む。
©Eレシピ
キャベツは軸の部分を削ぎ切りにし、ひとくち大に切る。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱してキャベツを炒め、しんなりしたら豚バラ肉を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. ＜合わせみそ＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】カキの佃煮
バターしょうゆで味付けしたカキに、ホウレン草がよく合います。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）生カキ 1パック 酒 大さじ2
しょうゆ 小さじ1
ニンニク (すりおろし)少々
バター 5g
ホウレン草 1/2束
【下準備】生カキはやさしく水洗いし、ザルに上げる。
©Eレシピ
【作り方】1. ホウレン草は熱湯でサッとゆで、冷水に取って冷まし、水気を絞る。根元を切り落として長さ3cmに切り、器に敷く。
©Eレシピ
2. 厚手の鍋に生カキを入れ、中火にかける。煮たったら酒、しょうゆ、ニンニクを加えて火を弱め、鍋に蓋をして2〜3分蒸し煮にする。
©Eレシピ
3. 蓋を外して火を強め、煮詰まったら火を止めてバターを加えて余熱で煮溶かし、(1)の器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】シャキシャキ！山芋のだししょうゆ和え
山芋を細切りにしてだししょうゆで和えました。海苔と相性抜群なのでぜひ添えてくださいね！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：76Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）山芋 4~5cm
だし汁 大さじ2
薄口しょうゆ 小さじ1/2
刻みのり 適量
【下準備】山芋は皮をむいて薄い輪切りにし、さらに細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルでだし汁と薄口しょうゆを混ぜ合わせ、山芋を和えて器に盛り、刻みのりをのせる。
©Eレシピ