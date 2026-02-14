プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「プロの味！ごはんが進む回鍋肉」 「カキの佃煮」 「シャキシャキ！山芋のだししょうゆ和え」 の全3品。
回鍋肉とカキの佃煮はご飯がすすむおかず。箸休めに山芋のだししょうゆ和えを添えて。

【主菜】プロの味！ごはんが進む回鍋肉


調理時間：15分
カロリー：430Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚バラ肉  (薄切り)150g
＜下味＞
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
キャベツ  1/8個
サラダ油  大さじ1
＜合わせみそ＞
  酒  大さじ2
  砂糖  大さじ1/2
  みそ  小さじ2
  甜麺醤  小さじ2
  豆板醤  小さじ1/2
  ニンニク  (すりおろし)少々
  片栗粉  少々

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚バラ肉を長さ3cmに切ってもみ込む。

キャベツは軸の部分を削ぎ切りにし、ひとくち大に切る。＜合わせみそ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱してキャベツを炒め、しんなりしたら豚バラ肉を加えて炒め合わせる。

2. ＜合わせみそ＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。

【副菜】カキの佃煮
バターしょうゆで味付けしたカキに、ホウレン草がよく合います。

調理時間：15分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

生カキ  1パック 酒  大さじ2
しょうゆ  小さじ1
ニンニク  (すりおろし)少々
バター  5g
ホウレン草  1/2束

【下準備】

生カキはやさしく水洗いし、ザルに上げる。

【作り方】

1. ホウレン草は熱湯でサッとゆで、冷水に取って冷まし、水気を絞る。根元を切り落として長さ3cmに切り、器に敷く。

2. 厚手の鍋に生カキを入れ、中火にかける。煮たったら酒、しょうゆ、ニンニクを加えて火を弱め、鍋に蓋をして2〜3分蒸し煮にする。

3. 蓋を外して火を強め、煮詰まったら火を止めてバターを加えて余熱で煮溶かし、(1)の器に盛る。

【副菜】シャキシャキ！山芋のだししょうゆ和え
山芋を細切りにしてだししょうゆで和えました。海苔と相性抜群なのでぜひ添えてくださいね！

調理時間：10分
カロリー：76Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

山芋  4~5cm
だし汁  大さじ2
  薄口しょうゆ  小さじ1/2
刻みのり  適量

【下準備】

山芋は皮をむいて薄い輪切りにし、さらに細切りにする。

【作り方】

1. ボウルでだし汁と薄口しょうゆを混ぜ合わせ、山芋を和えて器に盛り、刻みのりをのせる。

