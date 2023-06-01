¡ÚÃË»Ò²óÅ¾¡Û¶¯¹ëÁª¼ê¤â¼¡¡¹¤È¡ÄÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¬´þ¸¢¤ä¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ëÆñ¥³¡¼¥¹ ¡¡ÆüËÜ¿ÍÍ£°ì½Ð¾ì¤ÎÁê¸¶»ËÏº¤Ï20°Ì¡¡½é¸ÞÎØ¤Ç¹¶¤á¤Î»ÑÀª
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼ ¥¢¥ë¥Ú¥ó ÃË»Ò²óÅ¾ 2²óÌÜ(Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿ÍÍ£°ì¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¸¶»ËÏºÁª¼ê¤¬2²óÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢58ÉÃ75¤òµÏ¿¡£1²óÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ1Ê¬59ÉÃ58¤È¤·¡¢20°Ì¤Ç¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
96¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢1²óÌÜ¤Î»îµ»¤Ç¤ÏÃË»ÒÂç²óÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î¥ë¥«¥¹¡¦¥Ö¥í¡¼¥Æ¥óÁª¼ê(¥Ö¥é¥¸¥ë)¤é¡¢¶¯¹ëÁª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ52¿Í¤¬´þ¸¢¤ä¼º³Ê¤È¤Ê¤ëÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Áê¸¶Áª¼ê¤Ï¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤òÈäÏª¡£ÅÓÃæ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ê¬00ÉÃ83¤òµÏ¿¤·»ÃÄê23°Ì¤Ç2²óÌÜ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤Ç¤âÇÈÍð¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥Î¥¨¥ëÁª¼ê(¥Õ¥é¥ó¥¹)¤ä1²óÌÜ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥é¥¹Áª¼ê(¥Î¥ë¥¦¥§¡¼)¤¬Æñ¥³¡¼¥¹¤Ë¶ìÀï¤·´þ¸¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¸¶Áª¼ê¤Ï2²óÌÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢1²óÌÜ¤è¤ê2ÉÃ°Ê¾åÁá¤¤¥¿¥¤¥à¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£½é½Ð¾ì¤Î¸ÞÎØ¤Ç20°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢¹ç·×¥¿¥¤¥à1Ê¬53ÉÃ61¤Î¥í¥¤¥¯¡¦¥á¥¤¥ä¡¼¥ëÁª¼ê(¥¹¥¤¥¹)¡£ÃË»ÒÂç²óÅ¾¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÃË»ÒÃÄÂÎÊ£¹ç¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡¢¤È3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥°¥¹¥È¥é¥¤¥óÁª¼ê(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Ã¥Õ¥§¥ë¥»¥óÁª¼ê(¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯)¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£