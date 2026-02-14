韓国チャ・ジュンファンのSP採点に疑問の声噴出

ミラノ・コルティナ五輪で10日（日本時間11日）に行われたフィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）で、韓国のチャ・ジュンファンに下されたジャッジが波紋を広げている。SPでの得点を巡って、ネット上では不満の声が噴出。米メディアがその詳細を伝えている。

チャ・ジュンファンは技術点50.08、演技構成点（PCS）42.64の合計92.72点で6位に。今季SPで自己最高得点だったが、力強い演技に対する評価に疑問の声が上がり、韓国メディア「エックスポーツニュース」は「チャ・ジュンファン、メダルを盗まれた！ 海外で波紋」として、この得点に対する海外の見方を伝えていた。

米誌「ニューズウィーク」は「スケーターがメダルを“奪われた”とされ、五輪のジャッジが炎上」との見出しで記事を掲載。「ある1人の演者は、金メダルを逃した他のスケーターたちと同等か、それ以上に腹を殴られたような衝撃を味わったかもしれない」として、SP演技後の評価に触れた。

その上で「SPで彼は力強いパフォーマンスを披露したが、予想を下回る低い得点を受け、ファンたちがオンライン上で『チャ・ジュンファンは不正をされた』と不満を漏らす事態を招いた」と指摘。ファンの怒りが収まらない“荒れ気味”な現状を伝えた。

記事では「チャ・ジュンファンは銅にふさわしい。韓国は調査すべきだ!!」「ショックを受けている。ジュンはSPで間違いなく奪われた」といったSNS上の声も紹介。「オンライン上のファンたちがこの結果に対して『かき乱された』と言うのは、いささか控えめな表現と言える」と綴った。

チャ・ジュンファンはフリーで181.20点をマークし、合計273.92点で4位に。274.90点で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）に0.98ポイント及ばずメダルを逃した。



（THE ANSWER編集部）