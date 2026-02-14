「買ったのに着てない」→ ちょっと待った！【ユニクロ】ユニ女激推し「着回し力抜群アイテム」

気に入って買った【ユニクロ】の服、どう着ればいいかわからず結局タンスの肥やしに……。そんな失敗を繰り返さないために、これからは「着回し力抜群アイテム」を選ぶのが賢い選択かも！ 今回は週5でユニクロを着る筆者が、ユニ女ライター目線でリアルに使えるものだけを厳選。シンプルだけどトレンド感漂うポロセーター、オンにもオフにも振れるスウェットパンツなど、一着持っておくと自然と出番が増えそうなアイテムを紹介します。

ベーシックだけど今っぽい抜け感もあるポロセーター

【ユニクロ】「スムースコットンポロセーター」\3,990（税込）

1枚でもサマになるトレンドの襟付きセーター。柔らかく肌触りの良い綿100%素材、ほどよいリラックスシルエットで抜け感が出せるのもポイント。首元のポロデザインがきちんと感を演出してくれて、カジュアルからきれいめまで幅広く活躍。1枚で着るのはもちろん、中にシャツやロンTをレイヤードしても楽しめる、着回し力の高い激推しアイテムです！

繊細なステッチ柄が大人可愛いカーディガン

【ユニクロ】「ポインテールカーディガン」\1,990（税込）

ポインテールならではの優しい表面感、さりげないステッチ柄が魅力で、いつもの装いを女性らしく格上げしてくれるカーディガン。薄手のカットソー素材でTシャツ感覚で取り入れられるのに、ちゃんと雰囲気が出るのが強み。羽織りにもなるし、ボタンを留めてウエストインすればプルオーバーとしても着用OK。春にはシャツやリブTに重ねたり、夏にはキャミに羽織ったりと、ロングシーズン頼れる一着です。

スウェット感覚で着られるセーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

筆者もすでに3色イロチで購入しているクルーネックセーター。バランスが取りやすい絶妙なボックスシルエットで、ワイドパンツやバレルパンツなどさまざまなボトムスと着回しています。首元のガゼットデザイン、裾や袖口の太めのリブと、スウェットライクな見た目が特徴。肌触りの良い綿100%で、ニットのチクチク感が苦手な人にもおすすめ。季節の変わり目から春まで長く使え、毎日コーデのベースにしやすい一着です。

ラクしてきれい見えを叶える上品スウェパン

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

今季もスウェットパンツの人気はまだまだ継続。トライしてみたいけど子供っぽく見えそう……という人に推したいのが、ほどよいハリ感のある素材 × 上品なセンターラインが特徴の1本。落ち感のあるストレートシルエットで、ラフすぎずきちんと見えるのもポイント。カジュアルな着こなしにはもちろん、スラックスみたいな見た目だからきれいにも振れます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子