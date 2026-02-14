キスミー眉マスカラに新色登場♡アッシュグレージュで旬眉へ

大人気の眉マスカラ「キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウＥＸ」に、新色アッシュグレージュが仲間入り。肌になじむ明度の高いアッシュにほのかな赤みをプラスした絶妙カラーで、憧れの“うす眉”印象を叶えます。黒髪や暗髪にも自然になじむ注目カラーです♡

淡くなじむアッシュグレージュ

１６アッシュグレージュは、透明感と微かな赤みを兼ね備えた肌なじみの良いアッシュ系カラー。自眉の重さをやわらげ、洗練された抜け感を演出します。

黒髪・暗髪の方はもちろん、清潔感のある仕上がりはメンズメイクにもおすすめ。トレンド感のある軽やかな眉に仕上がります。

ちいかわネイル全16色♡キャップが可愛い新作

ふんわり仕上げの高機能処方

薄膜フィルム処方により、塗布後も固まらず自眉のようにふんわり自然な仕上がりに。眉毛１本１本をしっかり隠蔽し、ひと塗りで美しい発色を叶えます。

短いブラシ×長めの軸を採用したコンパクトブラシで、地肌にベタっとつきにくくコントロールも簡単。

さらに汗・水・皮脂・こすれに強いマルチプルーフ処方で長時間キープしながら、フィルムタイプなのでぬるま湯でスルッと簡単オフできます。

美容液成分パンテノール（眉毛保護成分）配合で、ツヤとハリのある眉へ導きます。

キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウＥＸ

価格：924円

カラー：新色1色全11色

旬顔は眉から♡

抜け感のあるアッシュグレージュは、顔全体の印象をぐっと垢抜けさせるキーカラー。ふんわり自然な仕上がりと高いキープ力を兼ね備えたキスミーの新色で、毎日の眉メイクをアップデートしてみて。

春に向けて、軽やかな“うす眉”に挑戦してみませんか♡