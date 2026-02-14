【ダイエット中もOKの低カログラタン】生クリーム級の満足感『豆腐ソース』の作り方

グラタンなのに、1人分381kcal！ 秘密は、豆腐で作るクリームソース。豆腐＋牛乳で、生クリームのようなミルキーさに仕上がります。ごろっとしたブロッコリーもいいアクセントに。こくがあるのに重たくない、やさしい味わいの一皿です。

『豆腐とベーコンのクリームグラタン』のレシピ

材料（2人分）

絹ごし豆腐……1/2丁（約175g）

ベーコン……2枚（約30g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

ブロッコリー……150g

牛乳……1/2カップ

ピザ用チーズ……60g

バター……20g

小麦粉……大さじ2

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

作り方

（1）材料の下ごしらえをし、豆腐クリームを作る

玉ねぎは縦に薄切りにする。ブロッコリーは小さめの小房に分ける。ベーコンは幅2cmに切る。豆腐はボールに入れてゴムべらなどでつぶし、牛乳を加えてなめらかになるまで混ぜる。耐熱の器にバター適宜（分量外）を薄く塗る。

（2）具を炒める

フライパンにバターを入れて中火にかけ、ベーコン、玉ねぎ、ブロッコリーを加えて小麦粉をふり、炒める。玉ねぎが透き通ってきたら豆腐クリームを加えて混ぜ、塩、こしょうをふって混ぜる。

POINT

小麦粉を加えるとき、食材にまんべんなくふるとだまになりにくいですよ。

（3）トースターで焼く

耐熱の器に（2）を入れてピザ用チーズをのせ、オーブントースター（1000W）で10分ほど、チーズが溶けて焼き色がつくまで焼く。

こんがりチーズの香ばしさと、とろりやさしい豆腐ソース。重たくなりがちなグラタンも、これなら気軽に楽しめます♪

