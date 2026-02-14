【ダイエット中もOKの低カログラタン】生クリーム級の満足感『豆腐ソース』の作り方
グラタンなのに、1人分381kcal！ 秘密は、豆腐で作るクリームソース。豆腐＋牛乳で、生クリームのようなミルキーさに仕上がります。ごろっとしたブロッコリーもいいアクセントに。こくがあるのに重たくない、やさしい味わいの一皿です。
『豆腐とベーコンのクリームグラタン』のレシピ
材料（2人分）
絹ごし豆腐……1/2丁（約175g）
ベーコン……2枚（約30g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
ブロッコリー……150g
牛乳……1/2カップ
ピザ用チーズ……60g
バター……20g
小麦粉……大さじ2
塩……小さじ1/3
こしょう……少々
作り方
（1）材料の下ごしらえをし、豆腐クリームを作る
玉ねぎは縦に薄切りにする。ブロッコリーは小さめの小房に分ける。ベーコンは幅2cmに切る。豆腐はボールに入れてゴムべらなどでつぶし、牛乳を加えてなめらかになるまで混ぜる。耐熱の器にバター適宜（分量外）を薄く塗る。
（2）具を炒める
フライパンにバターを入れて中火にかけ、ベーコン、玉ねぎ、ブロッコリーを加えて小麦粉をふり、炒める。玉ねぎが透き通ってきたら豆腐クリームを加えて混ぜ、塩、こしょうをふって混ぜる。
POINT
小麦粉を加えるとき、食材にまんべんなくふるとだまになりにくいですよ。
（3）トースターで焼く
耐熱の器に（2）を入れてピザ用チーズをのせ、オーブントースター（1000W）で10分ほど、チーズが溶けて焼き色がつくまで焼く。
こんがりチーズの香ばしさと、とろりやさしい豆腐ソース。重たくなりがちなグラタンも、これなら気軽に楽しめます♪
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。
（『オレンジページ』2026年2月17日号より）