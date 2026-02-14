インスタグラムで公開

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が続く。日本のフィギュア界では、次代のエースと期待される17歳が高難度ジャンプ着氷を報告し、驚きの声が広がっている。

氷上で4回転フリップを成功させたのは中田璃士（TOKIOインカラミ）。現地で五輪を観戦していた17歳は、高難度ジャンプに着氷。右手でガッツポーズし、喜んでいた。

16日に更新されたインスタグラムの投稿で動画が公開されており、コメント欄は驚きと喝采で溢れていた。

「日本のクアッドゴッド！！」

「4Aまであと2段階!!」

「すごい！！！！4Fまで！！かっこいいです！！」

「4年後のオリンピックでりおくんがみたいです」

「とうとう4F降りたんですね！すごいです」

「うわぁ 最近日本男子に流行りの4Fですか！！！音が迫力ですね」

「最後の手が昌磨くんっぽい？」

中田は昨季の世界ジュニア選手権覇者。ミラノ・コルティナ五輪は年齢制限で出場できず、2030年にフランスアルプスで開催される次回五輪出場を目指す。



（THE ANSWER編集部）