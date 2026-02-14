JOC公式YouTubeチャンネルに登場

現地13日（日本時間14日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。日本での注目度も急上昇中だが、海外の大物アーティストからも熱視線を送られていたことが判明した。

2回目に完璧なランを披露し、95.00点をマーク。表彰式でのうれし涙も印象的で、戸塚の注目度が急上昇している。

日本オリンピック委員会（JOC）は公式YouTubeチャンネル「TEAM JAPAN」を日本時間16日に更新。戸塚、男子ハーフパイプ銅の山田琉聖、女子ハーフパイプ銅の小野光希が出演する中、戸塚の口から衝撃の事実が明かされた。

競技後、自身のインスタグラムを海外大物アーティストがフォローしたと告白。山田は「テイラー・スウィフト？」と質問。「違う」という戸塚が明かしたのは、フォロワーが700万人を超える米国の最強ダンス・ポップ・デュオ「The Chainsmokers」だ。「朝フォロー来たんですよ」と笑顔で話した。

山田はいまいちピンと来ていない様子だったが、戸塚から「知ってますよね？」と問われたスタッフは、「知ってますよ」と答えていた。



（THE ANSWER編集部）