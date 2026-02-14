３月の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に向けた宮崎市での事前合宿が休養日だった１６日、昨季の沢村賞右腕、伊藤（日本ハム）ら日本代表「侍ジャパン」の５投手が、１７日からの第２クールに向けて体を動かした。

１５日にブルペンで数球を投げて傾斜の感覚を確認し、この日はキャッチボールなどで状態を整えた伊藤は、「シーズン中と同様の（試合）前日のメニューで出力を上げにきた」。１７日には再びブルペン入りし、投球間隔に時間制限を設ける「ピッチクロック」を使って、試合を想定した投球練習を行う予定だ。伊藤のほか、宮城、曽谷（いずれもオリックス）、種市（ロッテ）、北山（日本ハム）も球場で調整した。

井端監督はこの日、今代表では初めての実戦となる２２、２３日のソフトバンクとの壮行試合について、「２試合で（合宿に参加している投手）全員が投げる」と説明した。選手のコンディションの把握や、ＷＢＣ本番での起用法にもかかわる大事な確認の場となる。伊藤は、「逆算しながらトレーニングを組んでいきたい。ゲーム勘を戻して、不安なく本戦に入れるのが一番」と先を見据えていた。（井上雄太）