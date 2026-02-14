中道改革連合の代表選に立候補して敗れた階猛（しな・たけし）氏が１５日、ＳＮＳで動画を配信して、息子で俳優の階晴紀と共演した。政治の話題を熱弁する一方で、親子共演に少し気が緩んだのか、脱線トークも連発した。

各メディアに「イケメン」と紹介されている晴紀と並ぶと、そっくり親子ぶりをアピールするように、トレードマークの眼鏡を外して素顔を披露。晴紀から「見かけが怖いとか、いろんなあだ名つけられてましたけど」と向けられると、「マジメな事を考えると、顔がきつくなっちゃうんです」と自己分析した。

本音かジョークか、「どうやったら皆さんに評価いただけるか。顔？」と漏らす場面も。晴紀から「最低限の清潔感とかテレビ映えは大事だけど、父さんは顔で勝負するタイプではないから」と励まされても、「自分は華がない人だから」とぼやいた。

難読ネームについても、「私の名前って漢字とひらがなのギャップがすごい」とネタに。「街頭演説とかで小さいお子さんが来ると、下から読むと『しけたなし』と言うんですよ。これからは、ひらがなで押し通す説、どう？」とイメチェンを狙っていた。