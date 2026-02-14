ミラノ・コルティナオリンピックは１６日夜（日本時間１７日午前４時）、フィギュアスケートペアのフリーが行われる。

日本の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場するこの種目では、カナダ代表のディアナ・ステラトデュデク、マキシム・デシャン組にも注目だ。（デジタル編集部）

２０２４年の世界選手権で三浦、木原組の２連覇を阻んだのがこのカナダのペアだ。ステラトデュデクは４２歳。１９２８年のサンモリッツ大会でイギリス代表として出場したエセル・ムッケルト（当時４２歳）以来の年長女性フィギュアスケート選手となる。デシャンは３４歳だ。

１６年ぶりに復帰して、カナダに移住

アメリカ生まれのステラトデュデクは、ジュニア時代の２０００年、けがで一度現役を引退した。しかし、オリンピック出場の夢を諦めきれずに、１６年ぶりにスケートに復帰。カナダに移住して市民権を取り、五輪代表をは初めてつかみ取った。その過程を追ったドキュメンタリー「ディアナの夢」もオリンピック公式チャンネルで配信されている。

彼女はミラノに出発する直前にトレーニング中の事故で頭を負傷。団体戦は欠場し、ペアも出場が危ぶまれたが、ショートプログラムではリフトのミスもありながら、１４位でフリーに進んだ。

演技後にステラトデュデクは４２歳で初出場することについて質問されると、「長い間待ち焦がれてきたこと」と話し、「私はオリンピックに出場できるようなパートナーと出会えてラッキーだった。でも、将来は誰かが私の記録を破って、オリンピックに出場するのを見てみたい」と話した。