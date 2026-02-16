メ～テレ（名古屋テレビ）

少女の着替え姿を盗撮するなどしたとして、茨城県の中学校教師の男と長崎県の会社役員の男が再逮捕されました。

児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで再逮捕されたのは茨城県の中学校教師、鈴木雄大容疑者（32）です。

警察によりますと、鈴木容疑者は2023年から2024年の間、以前の勤務先の女子更衣室に侵入して時計型カメラを設置し、16歳未満の少女ら10数人の着替え姿を盗撮したなどの疑いが持たれています。

鈴木容疑者は容疑を認めた上で、「転勤が決まっていて盗撮できなくなるのは惜しいと思い、女子更衣室の合鍵を作った」などと供述しているということです。

また、長崎県の空調関係の会社役員、吉浦博行容疑者（42）は去年、長崎県内の施設で、外壁から脱衣所に通じる配管に設置した小型カメラで当時16歳の少女の着替え姿を盗撮し、動画データを鈴木容疑者らに送信したなどの疑いで再逮捕されました。

吉浦容疑者は容疑を一部留保しています。

吉浦容疑者はこのほかにも「エアコンの修理依頼を受けて、脱衣所のエアコン内やダクトカバーに穴をあけて小型カメラで盗撮していた」などと供述していて、警察が余罪を調べています。