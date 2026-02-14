【「よわよわ先生」16巻】 2月17日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「よわよわ先生」の16巻を2月17日に発売する。価格は792円。

本作はあらゆるステータスが最弱の“よわよわ先生”こと鶸村ひより先生をヒロインとしたラブコメディ。「週刊少年マガジン」で福地カミオ氏が連載を行なっている。

16巻では修学旅行を終え、阿比倉くんが椋林さんを意識してしまうようになる一方、写真部に新たな入部希望者が現れたことで波乱が巻き起こる。

なお本作は、2026年4月よりTVアニメが放送される予定となっている。

【TVアニメ「よわよわ先生」ティザーPV】

阿比倉くん不足で赤ちゃんペンギン化。先輩教師の指導は多い時で週7。あらゆるステータスが最弱の『よわよわ先生』こと鶸村ひより先生。修学旅行を終え、椋林さんを少しだけ意識してしまうようになった阿比倉くん。そんな中、写真部に新たな入部希望者が現れてトンデモナイことに……!? 過去一番の刺激と可愛さが詰まった第16巻!!



