講談社は、マンガ「傷口と包帯」の4巻を2月17日に発売する。価格は792円。

本作は推しの弱った姿に興奮する“ヨワラー”の少女・理世と、その世話役を務めるヤクザの若頭・切谷が繰り広げる特殊性癖×極道ラブコメ。七井海星氏が「月マガ基地」で連載を行なっている。

4巻では理世がお見合い相手・鳩羽との面会を重ね、意気投合し始めるなか、鳩羽が切谷にじっとりとした目線を向け始める。

なお単行本は弱りピンナップとキャラクタープロフィール付きとなっており、電子書籍限定で特典おまけマンガも付いてくる。

【「傷口と包帯」4巻あらすじ】

弱りを愛でる特殊性癖を持つ「ヨワラー」の理世。

組長の娘であるからには、縁談だって受けなければーー。

と思いきや、相手も「ヨワラー」！？

お見合い相手・鳩羽との面会を重ねる理世。

意外にも理世と鳩羽は話が合う！

そんな二人を複雑な気持ちで眺める理世の世話役・切谷。

しかし鳩羽は切谷にもじっとり目線を向け始めーー！？

不思議な三角関係が大暴走！

ニンゲンッテ、ヨワラーッテ、ムズカシイ……！

混沌と共感の特殊性癖×極道ラブコメ、第４巻！



