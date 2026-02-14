「傷口と包帯」4巻が本日発売！ 理世のお見合い相手もヨワラー!?特殊性癖×極道ラブコメ最新刊
【「傷口と包帯」4巻】 2月17日 発売 価格：792円
弱りを愛でる特殊性癖を持つ「ヨワラー」の理世。
お見合い相手・鳩羽との面会を重ねる理世。
不思議な三角関係が大暴走！
講談社は、マンガ「傷口と包帯」の4巻を2月17日に発売する。価格は792円。
本作は推しの弱った姿に興奮する“ヨワラー”の少女・理世と、その世話役を務めるヤクザの若頭・切谷が繰り広げる特殊性癖×極道ラブコメ。七井海星氏が「月マガ基地」で連載を行なっている。
4巻では理世がお見合い相手・鳩羽との面会を重ね、意気投合し始めるなか、鳩羽が切谷にじっとりとした目線を向け始める。
なお単行本は弱りピンナップとキャラクタープロフィール付きとなっており、電子書籍限定で特典おまけマンガも付いてくる。
【「傷口と包帯」4巻あらすじ】
【お知らせ】- 七井海星 (@umihoshin) February 6, 2026
傷口と包帯第4巻の書影が出ました！発売日は2月17日です。弱りピンナップとキャラクタープロフィールつき🩹
電子書籍限定で特典おまけ漫画が付くので、お使いの電子書籍サイトでもぜひぜひご予約ください🙏 pic.twitter.com/3YZKJTnCUU
組長の娘であるからには、縁談だって受けなければーー。
と思いきや、相手も「ヨワラー」！？
意外にも理世と鳩羽は話が合う！
そんな二人を複雑な気持ちで眺める理世の世話役・切谷。
しかし鳩羽は切谷にもじっとり目線を向け始めーー！？
ニンゲンッテ、ヨワラーッテ、ムズカシイ……！
混沌と共感の特殊性癖×極道ラブコメ、第４巻！