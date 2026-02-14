　17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万6810円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6806.41円に対しては3.59円高。出来高は2985枚となっている。

　TOPIX先物期近は3790.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.12ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56810　　　　　 -90　　　　2985
日経225mini 　　　　　　 56815　　　　　 -85　　　 65612
TOPIX先物 　　　　　　　3790.5　　　　　-5.5　　　　4352
JPX日経400先物　　　　　 34215　　　　　 -25　　　　 540
グロース指数先物　　　　　 729　　　　　　-1　　　　 612
東証REIT指数先物　　　　　1989　　　　　+4.5　　　　　 1

株探ニュース