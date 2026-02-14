日経225先物：17日0時＝90円安、5万6810円
17日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比90円安の5万6810円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6806.41円に対しては3.59円高。出来高は2985枚となっている。
TOPIX先物期近は3790.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56810 -90 2985
日経225mini 56815 -85 65612
TOPIX先物 3790.5 -5.5 4352
JPX日経400先物 34215 -25 540
グロース指数先物 729 -1 612
東証REIT指数先物 1989 +4.5 1
株探ニュース
TOPIX先物期近は3790.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56810 -90 2985
日経225mini 56815 -85 65612
TOPIX先物 3790.5 -5.5 4352
JPX日経400先物 34215 -25 540
グロース指数先物 729 -1 612
東証REIT指数先物 1989 +4.5 1
株探ニュース