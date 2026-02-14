【「松屋/松のや×ちいかわ コラボキャンペーン」（第2弾）】 2月17日10時～3月31日9時59分 開催

松屋フーズは、「松屋/松のや×ちいかわ コラボキャンペーン」の第2弾を2月17日10時より開催する。期間は3月31日9時59分まで。

本キャンペーンでは、「ちいかわ」とのコラボメニューが販売される。第2弾では「ちいかわの鬼辛カレー」が登場。注文すると「オリジナルフィギュア」（ランダム・全6種）が1個もらえる。また「おこさまメニュー」では「オリジナルスライドパズル」（ランダム・全6種）がもらえる。なお、「オリジナルフィギュア」および「オリジナルスライドパズル」はなくなり次第配布終了となる。

コラボメニューは店内・テイクアウトとも1人1日2食まで、おこさまメニューは1人1日3食までの制限が設けられており、1日の数量を限定して販売。当日分の販売終了、次回の販売日時などは各店舗の店頭にて案内される。モバイルオーダーでの注文は、2月24日10時より松屋アプリで行なえる。また「おこさまメニュー」の購入対象年齢は、店内・テイクアウトとも全年齢対象に変更されている。

