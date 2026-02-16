ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が１６日、日テレの五輪ハイライトに出演。キャスターの荒川静香さんに今後の目標を問われ「やはりデュアルモーグルでも銀メダルまでいけた。銅と銀と２つ持てているので、残る金メダルに向けてどんなことができるのかを突き詰めていきたい」と話した。

堀島は今大会、男子モーグルでは２２年北京から２大会連続銅メダル。前日のデュアルモーグルで自身初の銀メダルは獲得したが、決勝では第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）に敗れた。

ここで堀島は「荒川静香さんのメンタルコーチ、カナダでやっていたことを聞ける機会があったら。情報として持っていたので、いろんな人の力をお借りできれば助かります」と荒川さんにお願い。キャスターの桜井翔から事情を問われると「キングズベリー選手のメンタルコーチと、荒川選手が、もしかしたら関わってた方が同じ人の可能性が出てきていて。ちょっと情報が分からないが」と堀島。「機会があればお願いします」と再度、荒川さんにお願いした。