さいたま市西区の埼玉栄高のグラウンドで２０２４年１１月、同高運動部員の男子生徒４人が乗った軽乗用車が横転し、助手席の男子生徒（当時１７歳）が死亡した事故で、学校の運営法人は１６日、第三者委員会の調査報告書を公表した。

生徒がグラウンドで車を走らせる行為は、事故の約２年前から続いていたが、学校側は把握していなかったと指摘した。

報告書によると、生徒によるグラウンド整備用乗用車の無断乗車は、遅くても２２年１１〜１２月頃に男子野球部員２人が始めた。その後、グラウンドに近い運動部寮に広まり、野球部、男子サッカー部などの生徒約３０人が経験した。車は購入したサッカー部監督らが管理し、ドアは無施錠で鍵は車内に置いていた。

事故が起きた２４年１１月１６日、男子生徒４人は門限を過ぎた午後１１時頃に寮を抜け出していた。報告書は寮の無断外出が常態化していたことや、車など学校備品の管理が形骸化していたことも事故の要因に挙げた。再発防止策には、車の鍵や寮の管理体制の強化などを挙げた。

同高を運営する佐藤栄（さとえ）学園はホームページに「再発防止に向けて真摯（しんし）に取り組む」とのコメントを掲載した。