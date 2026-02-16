高市首相と日本銀行の植田和男総裁は１６日、首相官邸で会談した。

経済や物価情勢、金融市場の動向について意見を交わしたとみられる。植田氏は会談後、記者団に対し「定期的な意見交換ということでお会いした」と述べた。

首相と植田氏が２人だけで面会するのは昨年１１月以来、２回目。首相が「責任ある積極財政」を掲げて衆院選で歴史的な大勝を収めてからは初めて。植田氏は、首相から政策に関する要望は「なかった」と語った。

昨年１１月の会談では、植田氏が利上げの必要性を説明し、首相も理解を示した。日銀は会談後の同１２月、金融政策決定会合で政策金利を０・５％程度から０・７５％程度に引き上げることを決めた。

植田氏は記者団から今回の会談でも今後の利上げ方針について説明したかどうかを問われ、「一般的な経済、金融情勢の意見交換だった」と明言を避けた。日銀は次回３月１８、１９日に決定会合を開く。

東短リサーチの加藤出氏は「市場の一部では３月の決定会合での利上げが見込まれているが、今回の会談内容も踏まえると次の利上げは早くても４月ではないか」と予測している。